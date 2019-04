Doom upon us - Konzert mit Lord Vicar & Thronehammer

Es freut uns, diesmal schon im Frühjahr ein absolutes Doom-Metal Schmankerl präsentieren zu können:

Nachdem sich mit Reverend Bizarre eine der einflussreichsten Doom-Metal Bands der jüngeren Vergangenheit 2007 auflöste, gingen die Mitglieder eigene Wege.

So gründete Gitarrist Kimi Kärki noch im selben Jahr Lord Vicar, gemeinsam mit Sänger Christian Linderson, der 1990 das stilprägende Count Raven Album „Storm Warning“, und danach auch Saint Vitus‘ „C.O.D.“ eingesungen hat.

Nach mittlerweile 3 vollen Alben und mehreren Split EPs (u.a. mit Griftegård) hat die Band ihren eigenen Stil innerhalb des Genres gefunden. Wem Candlemass zu kommerziell und poliert klingt, und wer leichten Psychedelic-Rock Einsprengseln nicht abgeneigt ist, sollte hier unbedingt ein Ohr riskieren. Epic Doom-Metal at its best.

Unterstützt werden Lord Vicar an diesem Abend von Thronehammer. Die Band existiert schon seit 2012. Nach längerer Pause wurde sie nach dem Einstieg von Tim Schmidt, der 2016 mit Naked Star im Club zu Gast war, reaktiviert. Langsam, schleppend, äussert trostlos - das sind die Grundelemente des Doom Metal - und dennoch ordentlich hart geht es hier zur Sache, oder wie die Band selbst sagt: „We come to slay“.

Und über allem an diesem Abend thront natürlich ganz groß Black Sabbath als Ur-Einfluß.

Die beiden Bands machen, mit neuen Veröffentlichungen im Gepäck, im Rahmen ihrer aktuellen „Doom upon us“ Tour Station in Weikersheim, Willkommen!