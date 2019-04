Leave No Trace

Will, ein Veteran aus dem Irak-Krieg, lebt mit seiner 13- jährigen Tochter Tom als Obdachloser in den Wäldern nahe Portland. Er hat eine schwere posttraumatische Störung und für ihn gibt es nur eine Lösung: weg von den Menschen. Will geht sehr liebevoll mit Tom um, lehrt sie nicht nur das Überleben, sondern unterrichtet sie auch. Eines Tages werden sie von Rangern aufgespürt und in Gewahrsam genommen. Man versucht ihnen zu helfen, verschafft ihnen Unterkunft und Arbeit. Während Tom die Veränderung genießt, wird Will von seinen Dämonen heimgesucht …

Debra Graniks lang erwarteter Nachfolgefilm zu „Winter's Bone“ erzählt erneut mit Einfühlungsvermögen und scharfem Blick von Außenseitern der amerikanischen Gesellschaft.