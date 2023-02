Konzert mit dem „St. George´s European Tour Ensemble“

Musik verbindet Kontinente – Unter diesem Motto reist das St. George’s European Tour Ensemble aus Kanada im März 2023 durch Deutschland, Österreich und Italien.

Auf ihrem Weg wollen die 57 Knaben aus einer der renommiertesten Schulen Vancouvers nicht nur Land und Leute kennenlernen, sondern sie geben auch einige Gratiskonzerte. Dem Kulturamt der Stadt Schrozberg ist es gelungen, diese außergewöhnliche Gruppe für einen besonderen Auftritt im Rahmen der 50 Jahre Stadternennung zu gewinnen. Am Donnerstag, den 23.03.2023 geht es nun beschwingt in den Nachmittag. Um 15:00 Uhr spielen die Jugendlichen in der Stadthalle Schrozberg ein buntes Programm bestehend aus dem „Kaiserin Sissi Marsch“ ebenso wie Werke aus Musicals und Filmmusik. Aber auch Liebhaber klassischer Werke werden nicht zu kurz kommen, steht doch ein Ausschnitt aus Mussorgsky’s „Bilder einer Ausstellung“ auf dem Programm. Ein Nachmittag, den man sich nicht entgehen lassen sollte!