Konzert mit dem Aris-Quartett

Das Streicher-Ensemble Aris-Quartett wurde 2009 in Frankfurt am Main gegründet und ist seitdem international erfolgreich unteregs.

Die zwei Violinistinnen Anna Katharina Wildermuth und Noémi Zipperling sowie die beiden Musiker Caspar Vinzens (Viola) und Lukas Sieber (Cello) erhielten für ihre ausdrucksstarke und eindrucksvolle Spielart neben zahlreichen ersten Plätzen bei renommierten Wettbewerben die Auszeichnung „Echo Rising Stars“ der European Concert Hall Organisation. Sie zählen zu den „New Generation Artists“ der BBC und errangen gleich fünf Preise beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München.

Im Helmut-Schöler-Saal des Schlösschens sind sie mit einem abwechslungsreichen Konzert mit Werken der Komponisten Anton Webern, Dmitri Schostakowitsch und Johannes Brahms zu hören.