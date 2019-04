Konzert mit dem Bosch Sinfonieorchester

Die Pflege der Musik gehört zur Tradition im Hause Bosch. 1934 wurden die musikalischen Aktivitäten der Mitarbeiter in einem Orchester und einem Chor zusammengefasst. Das Sinfonieorchester setzt sich überwiegend aus Mitarbeitern der Bosch-Standorte im Großraum Stuttgart zusammen. Das Orchester probt regelmäßig unter professioneller Leitung und präsentiert sich jährlich in mehreren Konzerten einer breiten Öffentlichkeit. Programm: Antonin Dvorak In der Natur op. 91 Camille Saint Saens Cellokonzert Nr. 1 Pause Antonin Dvorak Sinfonie Nr. 7 d-moll op. 70