Wo hot mr friar en Leaberg gschafft?

Kennen Sie Leonberg?

Stadtspaziergang in die Leonberger Wirtschaftsgeschichte mit Monika und Bernhard Grau

In diesem Jahr gibt es nicht wie gewohnt eine Radtour zum Thema, sondern einen neu konzipierten Stadtspaziergang mit Monika und Berhard Grau in die Leonberger Wirtschaftsgeschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1980iger Jahre.

Viele Erzählungen und Erinnerungen mit so mancher Anekdote gibt es auf der Tour über den Güterbahnhof, die Firmen Stohrer und Bammesberger, das Kaufhaus ERKA, das Gipswerk und das Gleisle, Brillen- und Schuhfabriken, Sägewerk und Seifensiederei, Margarethenheim und Wanderarbeitsstätte.

Eine Einkehr am Schluss ist möglich.

Treffpunkt: 14.30 Uhr am Bahnhof Leonberg, beim Bistro-Cafè "Drehscheibe"