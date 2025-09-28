Benefizkonzert Landespolizeiorchester Baden-Württemberg

Hiermit laden wir Sie herzlich zum Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am 28.09.2025 ein.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg ist mit seinen professionellen Musikerinnen und Musikern das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg.

Mit seinen Holzbläsern, seinen Blechbläsern sowie Kontrabass, Piano, Schlagzeug und Percussion sind in diesem Klangkörper alle für ein sinfonisches Blasorchester typischen Instrumente vertreten.

Zum Konzert selbst besteht freier Eintritt, jedoch wird die Gemeinde Bretzfeld im Rahmen des neuen Projektes "Bretzfelder Zukunftspool" freiwillige Spenden sammeln, die im Nachgang an gemeinnützige Initiativen aus den Bretzfelder Ortsteilen ausgeschüttet werden. Sie unterstützen damit wichtige Themen wie Inklusion, Frauenarbeit oder humanitäre Hilfe.

Bitte melden Sie sich an, da die Plätze in der Kirche begrenzt sind. Eine kurze Nachricht unter Angabe der Teilnehmer reicht aus.