Konzert mit dem Musiker Jo Jasper

1913 wurde die Kolpingsfamilie Herrieden gegründet. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kam die Vereinsarbeit weitgehend zum Erliegen.

Die Eintragungen in der Vereinschronik enden im Jahr 1934 - vorerst! Im Jahr 1950 wurde die Kolpingsfamilie erneut gegründet, wodurch das Vereinsleben von Neuem aufblühte. Die Wiedergründung jährt sich heuer zum 75. Mal.

Die Kolpingfamilie lädt in diesem Rahmen herzlich zu einem Konzertabend (und Workshopnachmittag) mit Jo Jasper ein.

Jo Jasper hat das Lied "Wir sind Kolping" für den Kolpingtag 2000 geschrieben. Das Lied berührt Menschen und ist zu einem festen Bestandteil für Kolping und darüber hinaus geworden. Die Aussagen des Liedes "Wir sind Kolping", Originalzitate von Adolph Kolping und weitere eigene Kompositionen werden die Zutaten für sein Konzertprogramm sein. Zudem werden persönliche Erfahrungen von Jo Jasper über Gott und die Welt miteinfließen.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit KEB Altmühlfranken statt.