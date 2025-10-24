Konzert mit dem Popchor "Ohrwurm"

Die Sängerinnen und Sänger haben sich darauf spezialisiert, ein breites Repertoire von mitreißenden Hits der 60er Jahre bis hin zu modernen Ohrwürmern zu präsentieren und sie lieben es, die Vielfalt der Popmusik in Ihren Auftritten widerzuspiegeln.

Die Begleitband besteht aus Schlagzeug, Bass, Percussions, Gitarre und Piano.

Ohrwurm schafft es immer wieder mit seiner harmonischen und kraftvollen Gesangsdynamik, ihre Zuhörer mitzureißen und sie zum Tanzen und Mitsingen zu animieren. Freuen sie sich auf einen unvergesslichen musikalischen Auftritt.

Aber Vorsicht! – Ohrwurm macht süchtig.