Konzert mit dem Posaunenchor Niedernhall-Forchtenberg und der Brass-Band del Ecuador

Das Festival „Brass in the Ruins“ in der schönen Burgruine macht Pause. Dennoch freuen wir uns am Sonntag, 01.07.2018 auf ein ganz besonderes Blechbläserkonzert in der Ev. Michaelskirche.

Wir laden Sie herzlich ein zu einem Abend mit dem Posaunenchor Niedernhall-Forchtenberg und der Brass-Band del Ecuador. Wir freuen uns auf den Posaunenchor Niedernhall-Forchtenberg unter Leitung von Stephan Bystricky. Siehaben Heimvorteil, doch ihre Konzerte sind immer ein Genuss.Die Bläserinnen und Bläser nehmen uns mit auf eine bunte, abwechslungsreiche Reise durch die Posaunenliteratur und werden uns mit modernen Choralbearbeitungen, aber auch mit Filmklassikern, südamerikanische Rythmen, Gospelspirituals begeistern. 2015 waren sie bei Brass in the Ruins schon einmal zu Gast und faszinierten damals die Zuhörer: Die Brass Band del Ecuador. Es erwartet uns erneut ein musikalisches Feuerwerk aus klassischen und südamerikanischen Stücken für Bläser. Die Schüler der Musikschule einer Stiftung in Quito sind auf Europatournee. Die Stiftung ermöglicht Jugendlichen aus finanziell schlechter gestellten Familien eine musikalische Ausbildung mit integrierter Schulbildung. Lassen Sie sich von den lateinamerikanischen Rythmen der jungen Musiker mitreißen. Diesen Konzertgenuss sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Deshalb herzliche Einladung zu kommen. Wir freuen uns auf Sie! Beginn: 18.30 Uhr, Ev. Michaelskirche Forchtenberg. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang bitten wir um eine Spende. In der Pause und nach dem Konzert laden wir Sie mit Snacks und Getränke zum Verweilen ein.