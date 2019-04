Konzert mit dem schwäbischen Posaunendienst

Der Schwäbische Posaunendienst ist eines von vier Auswahlensembles des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg, das die Posaunenarbeit in der Württembergischen Landeskirche betreut. Der Schwäbische Posaunendienst unter der Leitung von Landesposaunenwart Hans-Ulrich Nonnenmann spielt alte und neue Bläsermusik. Die 12 Mitglieder sind ehrenamtliche Bläserinnen und Bläser aus unterschiedlichen Posaunenchören in Württemberg.