Konzert mit dem Tübinger Saxophon-Ensemble in der Christuskirche

Der Besuch des Tübinger Ensembles um Dirigent Harry D. Bath in der Kirchheimer Christuskirche ist schon fast zur Tradition geworden. Am 18. Juni um 18:00 machen die Saxophonisten in ihrer zweiten Heimat halt und füllen den Kirchenraum mit überraschend vielseitigen Klängen.

Zwar hat das Saxophon im und durch den Jazz und Blues eine steile Karriere gemacht, doch seit mehr als 25 Jahren zeigt das Tübinger Saxophon-Ensemble, dass das Saxophon ursprünglich für etwas ganz anderes gedacht war. Als ein „Instrument, das im Charakter seiner Stimme den Streichinstrumenten nahekommt, aber mehr Kraft und Intensität besitzt als diese“. Nur mit diesem Instrumenten ausgestattet deckt das 15-köpfigen Ensemble die klangliche Bandbreite von barocker Kammermusik bis zu orchestralen Symphonien ab. Oftmals beschreiben die Zuhörer, dass sie Oboen, Violinen und Celli bei geschlossenen Augen hörten und immer wieder beim Blick auf die Bühne überrascht sind, dass dort doch nur diverse Saxophone sitzen.

Dieser einmalige Klang kommt auch bei Festivals und Konzerten im Ausland an. So spielte das Ensemble auch schon in der Carnegie Hall in New York, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins oder im Sydney Opera House.

Erleben Sie einen abwechslungsreichen Konzertabend mit Werken von J.S. Bach, W.A. Mozart und G. Rossini.

Weitere Informationen: www.saxophon-ensemble.de