Konzert mit dem Trio Glissando

Von Barock bis Pop – ein heiterer Streifzug durch Klassik, Karibik und Tango.

Das Trio Glissando Stuttgart präsentiert ein abwechslungsreiches Programm – von klangvollen Werken aus der Feder von Vivaldi, Mozart bis hin zu romantischen Stücken und berühmten Broadway Melodien. Auch Opernfreunde, Operetten-Liebhaber und Fans südamerikanischer Rhythmen kommen dabei voll auf ihre Kosten, u.a. mit Auszügen aus der Piazzolla-Oper María de Buenos Aires und Sueños Cubanos („Kubansiche Träume“).

Gestartet sind die drei professionellen Musiker im Jahr 2018 mit einer ungewöhnlichen Besetzung als Geheimtipp – inzwischen haben sie ihr Publikum auf zahlreichen Bühnen im In- und Ausland erobert und erfreuen die Menschen mit Musik aus mehreren Jahrhunderten. Die Arrangements wurden dem Ensemble exklusiv auf den Leib geschrieben, denn es gilt, die glanzvolle goldene Harfe von Emilie Jaulmes (Soloharfenistin der Stuttgarter Philharmoniker) mit der hochvirtuosen Querflöte von Janine Schöllhorn sowie der dezent und warm begleitenden Posaune von Matthias Nassauer wirkungsvoll zu verbinden. Zwei der drei Musiker des Abends freuen sich auf das Wiedersehen in der Zehntscheuer und haben dazu neue Stücke im Gepäck.

Die Besucher erwartet abwechslungsreiche Musik von der Barockzeit bis Pop: beispielsweise aus der Feder von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Wolfgang Amadeus Mozart, hochromantische, Spirituals und Gospels. Freunde der Oper sowie Liebhaber südamerikanischer und Musicalklänge werden ebenso nicht zu kurz kommen. Das Programm wird laufend erweitert und nimmt in Kirchenkonzerten auf das Kirchenjahr, bei anderen Anlässen auf den jeweiligen Anlass Rücksicht.

Mit gewohnt fundiertem Wissen, charmanter Moderation und zahlreichen Anekdoten führt Matthias Nassauer das Publikum unterhaltsam und kurzweilig durch den Abend – ein generationsübergreifendes Konzert, das Musikgenuss und gute Laune auf einzigartige Weise verbindet.