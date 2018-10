Konzert mit den Stuttgarter Hymnus Chorknaben - Mozart Requiem

Mozarts „Requiem KV 626“ von gehört zu den bekanntesten Werken der Musikgeschichte. Um seine Entstehung ranken sich zahlreiche Geschichten und kaum ein anderes Werk des Komponisten fasziniert weltweit so viele Menschen. Am Samstag, den 24. November 2018 um 17 Uhr führen die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben das Werk unter der Leitung von Rainer Johannes Homburg in der Evang. Stadtkirche Schwaigern auf. Begleitet wird der Knabenchor vom Orchester für Alte Musik, Handel’s Company, das für historisch informierte Aufführungspraxis steht. Als Solisten konnten Anne Schneider (Sopran), Julia Böhme (Alt), Benjamin Glaubitz (Tenor) und Kai Preußker (Bass) gewonnen werden. Neben dem Requiem erklingt die Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ BWV 12 von Johann Sebastian Bach.

Die Geschichte um die Entstehung des Requiems ist Anekdoten und Legenden umrankt. Mittlerweile weiß man, dass vermutlich Überlastung durch die Kompositionen und Aufführungen der Opern La Clemenza di Tito und Die Zauberflöte sowie ein akuter Infekt führten zum Zusammenbruch und Tod des Komponisten nach kurzer Krankheit. Mozart hinterließ das „Requiem“ als unvollendetes Manuskript, das auf Bitten seiner Frau Constanze durch Freunde fertiggestellt werden sollte. Nach zwei gescheiterten Versuchen kam die Aufgabe an Mozarts Schüler Franz Xaver Süßmayr, der das Requiem in der heute bekannten Form abschloss. Dabei standen ihm vermutlich heute verschollenes Werkstattmaterial, vielleicht auch mündliche Anweisungen Mozarts zur Verfügung. Diese Fassung ist die heute am häufigsten aufgeführte, da sie Mozart zweifellos historisch am nächsten steht. Sie erklingt auch im Konzert der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben.

Ausführende

Stuttgarter Hymnus-Chorknaben

Anne Schneider, Sopran | Julia Böhme, Alt | Benjamin Glaubitz, Tenor | Kai Preußker, Bass | Handel’s Company Orchester für Alte Musik | Rainer Johannes Homburg, Leitung