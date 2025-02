Konzert mit der Band Schubkarre

Schubkarre, das ist rockiger Lärm mit Doom, Punk, Metal, Sludge, Noise und einer Prise Schmutz. Wir kommen aus Marbach am Neckar, bei Stuttgart.

Seit 2023 gibt es uns in der aktuellen Besetzung. Frank (Gesang und Bass) und Markus (Gitarre) haben sich nach getrennten Banderfahrungen nach Jahren wiedergetroffen und schnell gemerkt, dass ihre alte Leidenschaft für laute Musik ungebrochen ist. So wurde Schubkarre geboren. Patrick am Schlagzeug und Bernd an der zweiten Gitarre waren ein Glücksgriff, jetzt fühlt es sich wieder richtig nach Band an – die Schubkarre rollt!