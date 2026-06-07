Konzert mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen

Das letzte Konzert liegt auf den Tag genau 11 Jahre zurück, umso mehr freuen wir uns, dass wir dieses besondere Musikerlebnis wieder präsentieren können.

„Ich küsse Ihre Hand, Madame" - Tonfilmschlager aus alten Zeiten.

Natalie Karl, Sopran

Matthias Klink, Tenor

Ernst Theis, Dirigent

Der Sundowner in wunderschöner Kulisse geht mit allerhand romantischen Klängen einher. Medleys aus Filmen wie „Ich denke oft an Piroschka“ oder „Ungeküsst soll man nicht schlafen geh’n“ treffen auf Hits wie „Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n“, „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ oder „Ein Freund, ein guter Freund“! Genießen Sie mit uns einen (hoffentlich) lauen Sommerabend.

Durch die Unterstützung der Lechler Stiftung und der Kreissparkasse Reutlingen ist es uns gelungen diese hervorragenden Musiker wieder nach Münsingen auf die Alb zu locken.