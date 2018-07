× Erweitern Dieter Huthmacher

Er singt in Mundart - doch wie er das tut, macht ihm so schnell keiner nach. Dieter Huthmacher ist ein vorzüglicher Worteschmied - einer, der die der Muttersprache inne wohnende Derbheit und Griffigkeit derart intellektuell aufzuladen versteht, dass am Ende feinste Poesie herauskommt.