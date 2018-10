Konzert mit Endlevel, Kyler, Loss of Charity

"Endlevel, das sind fünf junge Burschen aus dem Schwabenland, deren Musik ohne Zweifel als “Hans Dampf in allen Gassen” beschrieben werden kann. Knackiger Thrash Metal, garniert mit einer kräftigen Prise Death Metal, Freunde von Legion Of The Damned und co. kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Wer auf besinnliche und ruhige Musik steht, sollte ein Konzert mit Endlevel also tunlichst meiden. Der Sound der Band ist frisch, unverbraucht und roh. Fraglos eine Band, der die Zukunft gehört. Junge Talente, die vor Energie und Kampfeswillen strotzen und eine Bereicherung für jedes Heavy Metal Event darstellen dürften. In Balingen und Umgebung haben die fünf Jungs die Bühnen sprichwörtlich bereits in Schutt und Asche gelegt, jetzt ist der Rest der Republik dran. Das Debütalbum „Time To Kill“ ist derzeit in Arbeit und wird aller Voraussicht nach 2016 erscheinen."