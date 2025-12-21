Konzert mit Eremit (DE)

EREMIT (DE) Die Osnabrücker Band EREMIT präsentiert uns raumgreifenden und psychedelischen Endzeit-Drone-Sludge-Doom Metal für Verwegene, die wagemutig diese völlig einsamen Wege beschreiten.

Gewaltig, ungeschliffen, majestätisch, erhaben und absolut mächtig herrscht hier ein alles zermalmendes Gemisch, das auch als glorreiche Hommage an die simple Kraft des Riffs gesehen werden kann.

Lyrisch verfolgt die Band dabei ein Fantasy-Konzept, welches sich über alle Veröffentlichungen erstreckt und in der Musik, der Covergestaltung sowie im Merchandise der Band wiederfindet.

Mit ihrem einzigartigen und brachialen Soundkonzept ist die Band mittlerweile global an der Spitze des extremen Sludge-Doom-Metals angekommen.

https://allswordsburn.bandcamp.com/