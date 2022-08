Konzert mit Evolfo (Brooklyn/NYC)

Man könnte meinen, dass eine Band, die mit ihrem Debüt-Album mehr als 6 Millionen Streams erreicht hat, versuchen würde, dieses zu wiederholen, indem sie mehr vom Gleichen macht.

Doch sollten diese Senkrechtstarter Druck verspürt haben, den Erfolg ihres 2017er Albums “LAST OF THE ACID COWBOYS” zu wiederholen, haben sie es sich nicht anmerken lassen. Denn wenn man das neue Album von EVOLFO hört, erkennt man eine Entwicklung: teils inspiriert von Konzepten aus Science-Fiction und einem psychedelischen Drogentrip entsteht eine aufregende Spirale in die Tiefen des spirituellen Geistes und des Jenseits – eine Sammlung unerwarteter, fesselnder und glückseliger Trips, die unweigerlich an die goldenen Zeiten von TAME IMPALA, THE DRUMS und Co erinnert.

Ja,diese Psych-Rocker aus Brooklyn spielen in Sachen Sound / Stil / Songwriting von Beginn an bei den Großen mit. Von den orgellastigen Sphären einer atemberaubenden Jam-Session bis zu schweren, rhythmusgetriebenen Stücken strotzt die Band nur so vor einer CAN-anmutenden Energie. Doch EVOLFO kanalisieren nicht nur Psychedelia der 1960er Jahre, von Saxophon-Elektronik bis hin zu dröhnenden Geigern verzerren sie das Genre mit experimentellem Flair. Feelgood-Sound mit Gitarren und so: homogene Indie-Hymnen, die äußert charmanten Surfer-Vibe versprühen und die Sonne auch an dunklen Tagen scheinen lassen – darum geht’s doch bei Musik, oder?