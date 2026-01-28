Konzert mit F.O.D. (Be) & The Plastic Smile (D)

F.O.D. aus Belgien stehen für melodischen Punkrock mit fetten Harmonien, schnellen Riffs und jeder Menge 90s-Vibes. Inspiriert von Bands wie Green Day, Lagwagon und Bad Religion haben sie sich über die Jahre einen festen Platz in der internationalen Punkrock-Szene erspielt.

Mit Touren durch Europa, Kanada und Japan sowie Shows mit SUM41, No Fun At All und Lagwagon wissen F.O.D. genau, wie man eine Bühne zum Beben bringt. Mit ihrem aktuellen Album „The Once A Virgin Club“ sind sie nun wieder zurück – energiegeladen, ehrlich und bereit für einen lauten Abend.

Als Support bringen The Plastic Smile aus Ludwigsburg nicht weniger melodischen Punkrock mit Drive und Ohrwurm-Refrains auf die Bühne. RR