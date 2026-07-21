Konzert mit "Gerhard & Friends"

Gerhard & Friends spielen in gewohnt außergewöhnlicher Besetzung.

Wenn au Freunden "Friends" werden, brennt in Münsingen auf dem Matthias-Erzberger-Platz die Luft wie sonst vor Weihnachten in der Zehntscheuer beim legendären Coming-Home-for-Christmas-Konzert. Bei dieser außergewöhnlichen Besetzung vereint der Bichishauser Gerhard Schrode ein Best-of seiner musikalischen Begegnungen.

Und dieser "zusammengewürfelte Haufen" beweist jahrein, jahraus einen "Haufen Qualität": stets ohne Probe präsentiert die 9-köpfige Band alles andere als 08/15 Cover-Songs, sondern genießt es sichtlich, selten gespieltes, aber gern gehörtes, zum Besten zu geben.