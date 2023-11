Zur Einstimmung auf Weihnachten gastiert der Gregorianische Kirchenchor in der Katholischen Kirche Lindenfels.

Der einstimmige, unbegleitete liturgische Gesang in lateinischer Sprache ist gesungenes Gebet und hat eine jahrhundertelange Tradition. Vom 8. bis 10. Jahrhundert verbreiteten sich die Melodien über die Klöster in ganz Europa, in unsere Region gelangten sie über das Reichskloster Lorsch.