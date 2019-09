Konzert mit Grits n Gravy

Hurra das Voodoo Rhythm Label schickt endlich mal wieder eine Band vorbei. Grits n Gravy kommen und werden uns an die Wand rocken.

Schock! Voodoo Rhythm Künstler geht fremd! Der aus Funk, Fernsehen und von allen Bühnen dieser Welt bekannte Mighty Mike hat eine Affäre! Mike, seines Zeichens Drummer, Sänger, Harp-Bläser und Rampensau der bei dem Schweizer Voodoo Rhythm Label unter Vertrag stehenden Juke Joint Pimps und unter dem Titel Mighty Mike OMB auch Solo unterwegs, konnte den Avancen des Stag-O-Lee CEO's nicht widerstehen.

Dessen Talentscouts entdeckten Mike und den blutjungen Cat Lee King, einem Jahrhunderttalent aus dem Bergischen Land, als sie gemeinsam im Vorprogramm des Sonic Ballroom auftraten und mit dem Hauptact die Bühne aufwischten. Über Nacht liefen die Drähte heiß und am nächsten Morgen wedelte der Stag-O-Lee Boss so überzeugend mit dem ich-mache-euch-ein-Angebot-dass-ihr-nicht-ablehnen könnt-Scheckbuch, dass die neu gegründete 2-Man-Band direkt unterzeichnete. Das Duo war von dem Angebot derart überwältigt, dass das neue Label sogar den Bandnamen wählen durfte! Mit Grits`N Gravy, der nahrhaften Southern-Homecooking-Pampe, war schnell ein griffiger und zur Musik passender Name für die Truppe gefunden. Kaum 6 Wochen später war das Erstlingswerk – Cat Lee King vs. Mighty Mike OMB – eingespielt und quasi über Nacht gepresst und zur Freude tausender Fans veröffentlicht.