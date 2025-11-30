Konzert mit Gush (Schweden)

Zweiter Anlauf für dieses Konzert, nachdem die Tour des Trios letztes Jahr leider abgesagt werden musste. GUSH vereint drei großartige Musiker aus Schweden.

Seit 36 Jahren spielen sie zusammen, immer wieder von Pausen unterbrochen. Langzeitprojekte in der improvisierten Musik haben eh was, und dieses Trio hier ist wirklich was Besonderes.

Auf dem Label Trost wurde zu Beginn des Jahres ein alter Live-Mitschnitt der Band aus den 90ern veröffentlicht, „Afro Blue“ betitelt, und tatsächlich angelehnt an John Coltranes gleichnamiges Album. Über ein paar Themen und harmonische Haltepunkte baut sich eine tolle, mitreißende und bewegende Musik auf.

Mats Gustafsson – Sopran- und Tenorsaxophon

Sten Sandell – Klavier

Raymond Strid - Schlagzeug