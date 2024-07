Konzert mit Harald Immig - schwäbischer Liederpoet

Harald Immig, Urgestein aus Hohenstaufen, der talentierte schwäbische Liedermacher gibt in Plochingen ein Konzert mit Liedern in Poesie und Dialekt. Sinnig, tiefgründig, aber auch heiter mit schwäbischem Humor entführt er uns aus dem Alltag in Emotionen der Natürlichkeit und Bodenständigkeit.

Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Getränkeverkauf durch EINEWELT-Plochingen e.V.