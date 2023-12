Konzert mit Harry Seyberth im Wirtshaus Zum Rössel in Hilsbach

Nach Silvester und den anstrengenden Feiertagen lädt das Gasthaus "Zum Rössel" in Hilsbach zum Entspannen ein.

Live Tenor-Saxophon, gespielt von Harry Seyberth wird zu einem günstigen Preis von 10 Euro dargeboten.

Eine tolle Atmosphäre in dem historischen Gebäude ist garantiert. Darum empfiehlt es sich für eine Platzreservierung zu sorgen- siehe Internet.

Musik aus den verschiedensten Bereichen von Jazz, Blues und Pop, wird zu Gehör gebracht werden. Immer wieder schafft es der warmharmonische Sound des Tenorsaxophons eine tolle Stimmung zu schaffen, und zum Träumen einzuladen. Sicher trifft man wieder auf lang vermisste Freunde und Bekannte aus alten Rösselzeiten.

Viele werden gerne an die Zeit zurück denken, als in der Lokation noch regelmäßig Konzerte bei leckerem Essen stattfanden -vielleicht etabliert sich diese Angebot wieder, und bringt etwas mehr Kunst und Kultur 2024 in den Kraichgau.