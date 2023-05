Konzert mit HASA – Heiners All Star Alltraktion

HASA Space-Pop von dahanna. „Du, I schwätz mit dir, hallo!“ Mit diesen Zeilen beginnt das erste „Allbum“ der umbenannten Raumfahrt HASA: Tanzbar unter die Haut gehende Nachrichten aus dem „schwebichen“ Paralleluniversum. Sprachverspielte, einfühlsame Songs, aber auch virtuose Instrumentals, persönlich Erlebtes, Erahntes und frei Erfundenes aus den schier unendlichen Weiten des Tübinger Umlands, schwäbische „Natives“, die der Schwere des Lebens ein gehörig Maß an Leichtfüßigkeit abringen. HASA ist der neue live Act von Heiner Reiff, der seit vielen Jahren mit Ernst Mantel als “ERNST UND HEINRICH” auf Baden-Württembergs Bühnen präsent ist. Jazz-Rock, Reggae, Blues-Balladen und Funk vom Feinsten mit schwebichen Lyrics, abgefahren bis einfühlsam. HASA ist Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2022, Fazit der Jury: „So erfrischend anders, so perfekt und so gekonnt aus der Spur hängend!“