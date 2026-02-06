Konzert mit Instrumentalquartett und Solistin

"Misa a Buenos Aires"- Misatango, Martin Palmeri.

Der argentinische Komponist Martin Palmeri hat dieses Werk komponiert, es verbinden sich lateinamerikanische Klangfarben mit sakraler Chormusik. Zur Aufführung wird es vom KonzertChor Reutlingen gemeinsam mit einem Quartett, - Bandoneon, Violine, Klavier, Kontrabass und Mezzosopran gebracht. Bei der Aufführung begleiten Tänzer des Tango Argentino die musikalische Darbietung.

