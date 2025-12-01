Konzert mit KLAMM (Melodic Black Metal, DE)

Nachdem Klamm Mitte der 2000er als Soloprojekt von Drummer Simon gegründet wurde, vervollständigte sich das Lineup Ende 2008 zu einer 5-köpfigen Band.

Mit ihrer Atmospheric Blackened Heaviness, die Elemente von melodischem und experimentellem Black und Death Metal verbindet, mit viel Dynamik, verträumten und brachialen Elementen ausgestaltet, ließen die Unterfranken über die letzten 16 Jahre schon einige Bühnen in Deutschland und Europa erzittern. Die Songs nehmen sich Zeit, um einen Spannungsbogen aufzubauen und die Themen von persönlicher Reflektion, dystopischen gesellschaftlichen Gebrechen und Abgründen, sowie anarchistischer Freiheit, adäquat auszubreiten. Live zieht eine Mischung aus introvertiertem Feingefühl und ungestümer Wut und Energie das Publikum in den Bann von Klamms Kompositionen.

https://klamm.bandcamp.com/album/misanthropocene

Mit dabei als Gast ist an diesem Abend der Maler und Zeichner Daniel Bechthold, der das letzte und auch das aktuelle Cover Artwork für Klamm gestaltet hat, und z.B. für Kanonenfieber und viele weitere mehr arbeitet.

Daniel wird im Club ausgewählte Werke zeigen und für Gespräche zur Verfügung stehen.