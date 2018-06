Konzert mit Kompositionen von Heinrich Düring - Fürstlich Löwensteinischen Hofmusic

× Erweitern Fürstlich Löwensteinische Hofmusic Fürstlich Löwensteinische Hofmusic

Heinrich Düring (1778 – 1858), in Niederstetten geboren, war der Halbbruder von Friedrich Witt. Die „Fürstlich Löwensteinische Hofmusic“ hat Kompositionen von ihm ausgegraben, die nach vielen Jahren wieder erstmalig zu hören sind.

Organist, Komponist und Musikpädagoge Johann Georg Heinrich Düring kommt am 15. März 1778 in Niederstetten zur Welt. 1807 wird der Halbbruder von Friedrich Witt Fagottist am Frankfurter Theaterorchester und 1814 gründet er mit dem „Deutschen Gesangsverein“ den ersten gemischten Chor Frankfurts. In Frankfurt war er auch mit dem Hause Georg Brentano-Laroche eng verbunden. Auf Bitten Brentanos schrieb und bearbeitete er zahlreiche Werke, die beim wöchentlichen Musizieren aufgeführt worden sind. In diesem Zusammenhang entstanden u.a. das Quatuor concertant und die Bearbeitung der Mozartoper Titus, die Brentano gewidmet sind. Die heute dargebotenen Harmoniemusiken von Düring sind Erstaufführungen seit 200 Jahren. Weitere Raritäten sind Werke zweier unbekannteren Mitglieder der Bachfamilie. Der unbekannteste Sohn J. S. Bachs war Johann Christoph Friedrich Bach. Dessen Septett galt als verschollen und wird heute in Niederstetten zum ersten Mal im Original aufgeführt. Sein Sohn wiederum war der letzte komponierende Enkel des großen Thomaskantors: Wilhelm Friedrich Ernst Bach. Von ihm erklingt eine Parthia.