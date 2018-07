Konzert mit Larry and his flask (USA)

× Erweitern Larry and his Flask Larry and his Flask

Adieu Tristesse präsentiert mal wieder einen neuen Veranstaltungsort. Diese mal wird es eine Scheune in Ingersheim sein und dazu gibts eine hammer Live Band aus den Staaten. Larry and his flask werden die Luft zum Kochen bringen.

Das nächste große Konzert steht an. Diesmal richtig flott, schweißtreibend und durstfördernd!!

Die sechsköpfige Folk Punk Band aus Oregon verspricht dem Publikum vor allem eins: Party To The People! Ihr Programm steht definitiv für eine feierliche "blood-sweat-and-beers live show", die kein Shirt trocken lässt, die das Bier tausendmal besser schmecken lässt, die dir die Schuhe von den Füßen fetzt. Eine Mischung aus old-school country, punk chaos und folk music, perfekt zum Tanzen, Singen und Feiern!

Nachdem sie anfänglich noch in ihrem eigenen Van quer durch die USA gefahren sind, um überall für jedermann zu jeder Zeit zu spielen, supporteten sie mittlerweile schon die Dropkick Murphys.

Nun steht ihnen eine lange Europatour bevor und werden in Crailsheim Ingersheim ihre Visitenkarte abgeben.