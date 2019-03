Konzert mit Lyrik

Blumen gießen und weitere lustig-traurige, melancholisch-ironische Lieder und Texte von Georg Kreisler, Heidrun Hamp und anderen – zum Lachen, Schmunzeln, Kopfschütteln und Träumen.

Heidrun Hamp, Horst Nußbaum, Jonas Hamp, Levin Hamp und Manfred Stolz bieten ein abwechslungsreiches, kurzweiliges Programm im Musikschulraum in der Rabenstraße 19.

Sie hören Gesang mit Klavier, Akkordeon und Gitarre, sowie Gedichte und Texte – mal humorvoll-heiter, mal tief betrübt.

Bekannt geworden ist das Ensemble hier in Hechingen durch die Teilnahme an der Langen Nacht der Kultur 2018 und mit dem stimmungsvollen Kirchenkonzert in St. Luzen „Halt ein Licht in der Hand“.