Konzert mit Marko Kassel und Rainer Bürck

Mit Marko Kassel, Akkordeon und Rainer Bürck, Elektronik.

Gespielt werden Werke für Akkordeon und Elektronik unter anderem von Rainer Bürck, Lothar Heinle und Oxana Omelchuk.

Marko Kassl, geboren 1976 in Klagenfurt/Österreich, studierte u. a. bei Mika Väyrynen und James Crabb. Konzertexamen 2006 bei Mie Miki an der Folkwanghochschule Essen. Als Solist und Kammermusiker tritt er europaweit auf, so war er unter anderem zu Gast beim Grachtenfestival Amsterdam, beim Ankara Festival und bei den Donaueschinger Musiktagen. Seit 2007 unterrichtet er an der Hochschule für Musik Detmold, seit 2015 leitet er eine Akkordeonklasse am Conservatorium van Amsterdam.