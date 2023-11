Konzert mit Mattheo und die Bringer

Rock'n'Roll und Party-Blues

Egal ob voll in die Fresse. Oder mitten rein in Dein ach so cooles Herz.

Knackige Gitarrenriffs, einer feinen Dosis Party-Blues und Singer/Songwriter-Momente.

MATTHEO & DIE BRINGER "machen unnachahmlich ihr eigenes Ding" schreibt die Stuttgarter Zeitung. "Ein fulminantes Powerpaket" urteilen die Badischen Neuesten Nachrichten. "...nehmen ihr Publikum vom ersten Takt an mit" berichtet die Heilbronner Stimme. "Ein brettcooler Rock'n'Roll-Trip" meint die BZ/SZ.

Die markante Stimme und die Bühnenpräsenz von MATTHEO begeistern. Die BRINGER überzeugen live mit kompaktem Sound, beeindruckender musikalischer Präsenz und Spaß. Und liefern dabei immer einen Abend wie er sein soll. Zum Runterkommen und cool bleiben. Zum Durchstarten und Abheben.