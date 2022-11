Konzert mit Matze Rossi

Hinweis: Der ursprünglich geplante Termin musste aufgrund von Terminproblemen von Matze um einen Tag auf den Samstag, 10.12.22 verschoben werden.

Schon lange auf unserer Wunschliste, jetzt endlich klappt’s: Matze Rossi kommt am Samstag, 10. Dezember, zu uns ins Anlagencafé. Rau, ungefiltert, ungeschönt und direkt auf den Punkt: Den Songs von Matze Rossi merkt man an, dass der mittlerweile 45-Jährige aus dem Punk kommt und früher mit „Tagtraum“ lange Jahre quer durch Europa gereist ist. Wut und Rotzigkeit gepaart mit viel Gefühl und Authentizität, dazu ein Händchen für eingängige Melodien.

Kein Wunder und auch irgendwie verdient, dass es Rossi zuletzt auf den renommierten „Orange Blossom Special“ auftreten durfte, bei Grand Hotel van Cleef Labelmate von „Kettcar“ und Thees Uhlmann ist und mit dem Album „Wofür Dein Herz schlägt“ sogar in die deutschen Charts eingestiegen ist. Die musikalische Verwandtschaft zu den großen Brüdern aus Hamburg ist denn auch unverkennbar, manchmal denkt man bei den Rossi-Songs aber auch an Annenmaykantereit oder die frühen „Regierung“. Matze Rossi hat ein Talent, „simple Geschichten plötzlich ganz groß erscheinen zu lassen“, heißt es im Ox-Magazine. Und genau so ist es.