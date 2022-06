Konzert mit Michael Eb aus Neckarwestheim. Wir reichen dazu vier Weinproben, Mineralwasser und einen Antipasti-Teller mit frischen Backwaren. Die Proben werden durch den Wengerter besprochen.

Viele kennen seinen selbstgeschriebenen Titel "Campfire Song". Damit gelang Michael Eb vor einigen Jahren der Durchbruch. Im Alltag begeistert der Sänger aber derzeit nicht das Konzertpublikum, sondern seine Schüler. Denn eigentlich ist er Gymnasiallehrer. „Ein Song ist das Speichermedium für Gefühle - ein Archiv von persönlichen Höhen und Tiefen“, betont der Singer-Songwriter.

Das ist es, worüber Michael am liebsten schreibt. Emotionale Bewegungen und Begegnungen in komprimierter Form. Seine Songs sind geprägt von gefühlvollen Texten, die das wahre Leben schrieb. Seine Melodien sind harmonisch und eingängig, aber nie banal. Er weiß genau, wie er mit Musik seine Geschichten am besten zur Geltung bringt.

Michael Eb legt großen Wert auf selbstgemachte Musik, was sich ebenso in seinem gesamten Konzept widerspiegelt. Seine Lieder stammen alle aus eigener Feder, und wer Michael Eb kennt, weiß, dass er seine Musik lebt. Weitere Infos zu Michael Eb auf michaeleb.de