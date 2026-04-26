Konzert mit MIRROR OF DECEPTION (DE)

Das schon seit 1990 aktive Quartett vom Fuß der Schwäbischen Alb ist Deutschlands dienstälteste Doom Metal Band und seit vielen Jahren eine Institution in der weltweiten Szene.

Ihre Interpretation des Stils ist schwer, intensiv, tiefgründig, melancholisch, und durchsetzt von zutiefst ergreifenden und unorthodoxen Melodien. Die Band hat aus ihren weitverzweigten musikalischen Wurzeln und Interessen einen unverwechselbaren eigenen Stil erschaffen, dessen Darbietung den Anhängern des Genres die Freudentränen in die Augen treibt.

Darüber hinaus ist Gitarrist Jochen „Mr. Doom“ Fopp als Mit-Initiator und -Veranstalter des weltweit renommierten und legendären Underground Festivals „Doom Shall Rise“ bekannt, das von 2003 bis 2013 in der „Chapel“ in Göppingen stattfand, und Pionierarbeit hinsichtlich der Entwicklung der internationalen Doom-Szene geleistet hat.

Neben Songs vom brandneuen, sechsten Album „Transience“ - von vielen Kritikern schon jetzt als Jahreshighlight bewertet - wird es in Weikersheim auch diverse Klassiker und selten gespielte Stücke aus der langen Bandhistorie zu hören geben. Vielleicht auch das 2009 veröffentlichte Stück „Der Student von Ulm“, ein 12-minütiges Epos, das zur Gänze im schwäbischen Dialekt vorgetragen wird.