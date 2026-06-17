Konzert mit MuSe Jazz

Man nehme acht jazzbegeisterte Senioren, zwei noch nicht zu dieser Kategorie zählende, aber ebenso begeisterte Ladies und einen vergleichsweise jugendlichen Bandleader und fertig ist eine Band, die keine Beine ohne Wippreflexe lässt.

Vor über 10 Jahren gründete sich in Stuttgart die "Musikakademie für Senioren Baden-Württemberg"( (MuSe), bei der Musikinteressierte ihrer Leidenschaft nachgehen können. Ein satter Saxofonsatz, eine tolle Stimme und eine zuverlässige Rhythmusgruppe versprechen einen vergnüglichen Abend.