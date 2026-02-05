Konzert mit Natálie Schwamová

Spätestens seit ihrer Teilnahme als jüngste Pianistin am internationalen Frédéric-Chopin-Wettbewerb 2015 in Warschau, ist die internationale Presse auf Natálie Schwamová aufmerksam geworden.

Sie wurde bei über 20 Wettbewerben mit Preisen ausgezeichnet und tritt regelmäßig in den bedeutendsten Konzertsälen auf. 2023 gewann sie den 1. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb in Alicante. Im selben Jahr wurde sie von Ihrer Majestät der Königin mit der Auszeichnung „Herausragendste Studentin“ in Madrid geehrt. Auf ihrem youtube-Kanal folgen ihr über 40.000 Musikbegeisterte und die internationale Presse lobt ihr elegantes und hochsensibles Spiel, welches von großer Musikalität und technischer Souveränität geprägt ist. W. A. Mozart, Sonate Nr. 12 KV 332 R. Schumann, Fantasiestücke op.12 A. Scriabin, Sonate Nr. 4 op. 30 F. Chopin, Nocturnes op. 27 S. Rachmaninoff, Sonate Nr. 2 op.36