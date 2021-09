Konzert mit Paraskevopoulos / Winter / Pröll

× Erweitern PWP Trio PWP Trio

Uli Winter und Fredi Pröll, beide aus Ulrichsberg kennen wir schon von ihrem wunderbaren Konzert mit Tanja Feichtmair als Trio Now! bei uns im club w71 – damals mitgeschnitten vom SWR. Nun kommen die beiden zu uns mit Villy Paraskevopoulos am Klavier. Ihr Auftritt beim diesjährigen Ulrichsberger Kaleidophon hat nicht nur uns voll überzeugt. Am Ende dieses Konzerts von „geradezu organischer Homogenität, gekoppelt mit High Energy“, waren die „Hörer*innen unvermittelt auf einem anderen Planeten angelangt. Zauberhaft, rätselhaft, herzhaft.“ (freiStil)

„Das extrem flexible, seit einem gefühlten Jahrhundert untrennbar zusammengeschweißte Cello/Schlagzeug-Duo Uli Winter & Fredi Pröll hat sich mit dem alten Freund und Kollegen Villy usw. ins Einvernehmen gesetzt und ein paar famose Konzerte absolviert. Es ist ein Hochgenuss, diesem Trio in seiner substantiellen Kommunikation und improvisierten Interaktion, seiner bewegten wie bewegenden Musik zu lauschen.“ (freiStil; Andreas Fellinger)

Bitte Corona-Bestimmungen beachten! Bitte reservieren per E-Mail an noba@gmx.de