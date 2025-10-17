Konzert mit Plønk

Plønk ist das neue internationale Duo von Christian Mohr Levisen (Dänemark) und Björn Kaidel (Deutschland).

Gemeinsam vereinen sie ihre Leidenschaft für Folkmusik, fesselnde Melodien und intimes Duospiel, um der Waldzither – einem traditionellen 9-saitigen Zupfinstrument aus Deutschland – neues Leben einzuhauchen.

Die Waldzither, einst in Deutschland weit verbreitet, ist über das letzte Jahrhundert fast in Vergessenheit geraten. Christian und Björn wollen ein neues Licht auf dieses Instrument werfen und dem heutigen Publikum seinen warmen, obertonreichen und resonanten Klang nahebringen.

Ihre Musik ist in der traditionellen Musik Dänemarks und Deutschlands verwurzelt, wird aber ebenso von zeitgenössischem Folk beeinflusst. Plønk verwebt handverlesene Melodien aus Manuskripten des 18. Jahrhunderts mit frischen neuen Kompositionen und schafft so eine einzigartige Klanglandschaft, die durch den charakteristischen Ton der Waldzither bereichert wird. Diese innovative Mischung verspricht gleichermaßen Zuhörer*innen, als auch Tänzer*innen zu fesseln.

Christian und Björn sind gefeierte Musiker in der dänischen und deutschen Folkszene, bekannt für ihr Können auf verschiedenen Saiteninstrumenten. Nachdem sie mit verschiedenen Bands und Projekten ausgiebig durch Europa getourt sind, schließen sie sich nun in Plønk zusammen, angetrieben von einer grenzüberschreitenden Freundschaft und einer gemeinsamen Vision, die Grenzen der Waldzither zu erweitern.

Sie spielen auf wunderschön restaurierten Waldzithern, die ursprünglich um 1920 von der Firma C.H. Böhm in Hamburg hergestellt wurden, und fügen damit ihrem frischen, lebendigen Sound ein Stück Geschichte hinzu.