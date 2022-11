Konzert mit Sanny und Judith und Mel

Mit diesem bunten Programm möchten die Künstler Judith & Mel sowie der beliebte Schlagersänger Sanny ihre Gäste entführen in die Welt der volkstümlichen Musik und des deutschen Schlagers.

Judith & Mel präsentieren seit vielen Jahren ihre Lieder von der Waterkant bis hin zum modernen deutschen Schlager und werden natürlich ihren absoluten Ohrwurm „Land im Norden“ mit im Gepäck haben, mit dem Sie den Grand Prix

der Volksmusik gewannen. Vielen sind die Beiden als Traumpaar der Volksmusik bekannt. In TV Shows wie „Immer wieder Sonntags“ oder auch beim „Schlager Spass mit Andy Borg“ ist das musikalische Ehepaar immer wieder gern gesehener Gast. Alle Lieder des Duos stammen aus der Feder von Mel Jersey. Die beiden Publikumslieblinge werden aber nicht alleine in Bad Mergentheim auf der Bühne stehen.

Auch der aus dem Norden stammende Sänger Sanny – eine Stimme, ein Gefühl wird das Publikum mitnehmen auf seine musikalische Reise. Der Sänger war bereits einige Male beim großen „Kastelruther Spatzen Open Air“ in Südtirol

dabei und konnte sich mit seiner besonderen warmen Stimme bei vielen Hitparaden ganz vorne platzieren. Natürlich gibt es viele musikalische Leckerbissen. Vom Evergreen und bekannten Hits bis hin zu Sanny´s eigenen Songs, die er in Österreich produziert, werden an diesem Abend zu Gehör gebracht. Es darf gerne gesungen, geklatscht und geschunkelt werden. Aber nicht nur stimmungsvolle Lieder werden die Künstler im Gepäck haben, sondern auch nachdenkliche musikalische Geschichten erwartet den Besucher dieses sehr besonderen Konzertes.

„Mit unserer„Lieder die zu Herzen gehen“ Tournee entführen wir unsere geliebten Gäste in eine Auszeit aus dem oft stressigen Alltag in eine etwas andere, vielgeliebte heile Welt“– so die Künstler über ihre Darbietung.

Zudem gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronaregelungen.