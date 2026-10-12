Konzert mit Schauspielerin und Sängerin Sharon Brauner

Sharon Brauner zählt zu den vielseitigsten Künstlerinnen Berlins.

Die Sängerin, Schauspielerin und Entertainerin begeistert seit vielen Jahren mit ihrer außergewöhnlichen Bühnenpräsenz, ihrer warmen Stimme und ihrer Fähigkeit, Menschen gleichermaßen zum Lachen, Nachdenken und Mitschwingen zu bringen. Bereits als Kind stand sie vor der Kamera, später studierte sie Schauspiel am renommierten Lee Strasberg Theatre Institute in New York und wirkte in zahlreichen Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen mit.

Ihre große Leidenschaft gilt jedoch der Musik. Mit Charme, Humor und großer Authentizität verbindet Sharon Brauner jiddische Lieder, Chansons, Jazz, Tango und eigene Interpretationen zu einem ganz persönlichen musikalischen Stil. Am E-Piano wird sie begleitet von Bene Aperdannier.

Einlass ab 19:00 Uhr