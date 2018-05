Konzert mit Elliott Sharp (USA)

× Erweitern Elliott Sharp Elliott Sharp

Mit Elliott Sharp kommt eine der schillerndsten Figuren der New Yorker Avantgarde- und Undergroundszene in den club w71, wo er auf einer akustischen Gitarre seine Komposition The Hidden Variable aufführen wird.

Elliott Sharp ist ein amerikanischer Multi-Instrumentalist, Komponist und auftretender Künstler. Er ist seit über 30 jahren eine zentrale Figur in der Avantgarde und experimentellen Musikszene in New York City. Er hat mehr als 85 Aufnahmen veröffentlicht, deren Bandbreite von orchestraler Musik zu Blues, Jazz, Noise, no wave, Rock und Techno reicht. Er ist der Bandleader der Projekte SysOrk und Orchestra Carbon, Tectonics und Terraplane und ist ein Pionier in der Anwendung Fraktaler Geometrie, Chaostheorie und genetischen Metaphern in musikalischer Komposition und Interaktion.

Sharp ist also ein unbändiger kluger Kopf, der kaum Berührungsängste kennt, ein freier Künstler dessen Liste von musikalischen Partnern mit schillernden Namen geradezu Ping Pong spielt: Debbie Harry (Blondie), Ensemble Modern, Kronos String Quartett, Nusrat Fateh Ali Khan, Frances Marie Uitti, Pops Staples - es springt von der einen zur andren Ecke, Sharp scheint immer auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen für seine musikalischen Ideen zu sein.

Sharp schreibt Filmscores, Opern (dieses Jahr auf der Ruhr Trienale), macht Sounddesign für Festivals oder auch MTV, komponiert Musik für Filme und hat zahllose Soundinstallationen in Galerien und Museen abgeliefert - nebenbei tritt er immer noch gerne Solo mit seiner Gitarre auf, so wie bei uns im Club w71.

Das Programm beschreibt er wie folgt:

Elliott Sharp wird die Solo Komposition "The Hidden Variable" aufführen, eine Suite von kurzen Stücken, die grafische Notation benützen und für jedwedes Instrument komponiert sind. Das Stück wird auf einer akustischen Gitarre von E# realisiert, er benutzt ein Set von "alternativen Bögen" die aus Holz, Metall, Stein hergestellt wurden. Objekte und die Ver-wandlung der Zwecke der verschiedenen Werkzeuge benutzt er um Klang aus deren innenliegenden Strukturen, aus dem versteckten Material hervorzulocken. Die Musik zeigt einen hyper-realen Zugang zu Sound. Der Hörer ist aufgelöst in den Verästelungen des Materials das manchmal Töne erzeugt, die von elektronischem Ursprung sein zu scheinen.