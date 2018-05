× Erweitern (c) Viola Förster von der Lühe Grid Mesh

Grid Mesh sind eine Band, die schon länger auf der Wunschliste des club w71 steht. Jeder einzelne ist als Instrumentalist richtig gut, als Band sind Grid Mesh eine Wucht!

Schlagzeuger Willi Kellers wurde für sein Spiel mit kleinteiligen rhythmischen Figuren mit dem großen Ed Blackwell verglichen. Zuletzt war er mit Ruf der Heimat im club zu hören. An der Posaune war da erstmals in Weikersheim Christof Thewes zu erleben. Er ersetzt den verstorbenen Johannes Bauer, an den wir mit diesem Konzert erinnern wollen. Saxophonist Frank Paul Schubert hat uns sowohl mit dem Foils Quartet als auch mit Rope begeistert. Bleibt noch Andreas Willers an der Gitarre, der neben Olaf Rupp (und Elliott Sharp!) zu den wenigen Gitarristen in der Improv/FreeJazzszene gehört, die das übliche Gedaddel vermeiden und uns überzeugen können.

Diese vier Akteure begeben sich auf eine energetische, subtile und intelligente musikalische Reise, bei der die Entwicklung der Ideen und das Zusammenspiel dieser meisterlichen Improvisatoren beeindrucken. Abwechslungsreiche Klangschichtungen und -gebilde stehen neben wuchtigen Klangwällen. Grid Mesh gelingt ein Mix aus Klangsuche und Powerplay: Improv Musik von heute. Vielgestaltig, abwechslungsreich, kurzweilig, und allemal das Zuhören wert. (Dafür kann man den Grill mal einen Sommerabend kalt lassen.)

Foto: Fotos von der neuen Besetzung existieren noch nicht, hier ist noch der unvergessene Johannes Bauer an der Posaune dabei, der im club w71 bei zahlreichen unvergessenen Konzerten die Herzen des Publikums berühren konnte. Ihm ist das Konzert mit Grid Mesh gewidmet.