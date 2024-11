Konzert mit SKAPARIUS und CLSTRFCK

SKAPARIUS ist eine aufstrebende Band mit Wurzeln in Stuttgart und Tübingen, welche energiegeladenen Punk mit kraftvollen Blasinstrumenten fusioniert.

Ihre Lyrics sind tiefgründig, gesellschaftskritisch und regen zum Nachdenken an. Das bedeutet keineswegs, dass während der Live-Konzerte trübe Stimmung angesagt ist – im Gegenteil! Ihre Musik ist mitreißend und lädt dazu ein, die Energie zu spüren und sich von ihrer Performance mitreißen zu lassen. CLSTFCK. Punkrock-Quartett aus Nürnberg, liefert mit energetischem Punkrock das volle Programm für Bauch, Beine, Kopf. Westcoast-Skatepunk ist der Nährboden der deutschsprachigen Songs. Das Herz schlägt links, für Ohrwurm-Melodien, mehrstimmige Harmonien und eine bessere Welt für alle. Bereits wenige Wochen nach Bandgründung erschien im September 2023 die erste EP „Links rein rechts raus“. Ein Album ist für 2024 in Arbeit. Beim SBÄM Fest Band Battle in Wels (Österreich) gelang der Band bei ihrem Live-Debüt auf Anhieb Platz 3. (Nicht nur) für Fans von BAD RELIGION, NO USE FOR A NAME, ADAM ANGST, DIE ÄRZTE, DONOTS.