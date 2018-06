Konzert mit 'Dreyers Rock' bei den Heimattagen

Die Rock-Pop-Abteilung der Städtischen Musikschule lädt zum gemeinsamen Konzert ein. Zunächst zeigt die Schülerband in neuer Formation und live, was über die Monate im Proberaum erarbeitet wurde. Danach wird „Dreyer’s Rock“, die Lehrerband der Musikschule Ellwangen, den Abend übernehmen. Von aktuellen Chartsongs über Klassiker aus Rock und Pop, bis hin zu eigenen Interpretationen bekannter Songs: Alles wird von den fünf Musikern am Abend neu interpretiert, um jeden Song egal welchen Genres zu einem wirklichen Live-Erlebnis zu machen. „Dreyer’s Rock“ sind: Carmen Lehmann (Gesang), Markus Braun (Bass), Klaus Dietrich (Piano), Joseph Ott (Drums) und Uli Hoffmann (Gitarre).