Konzert mit Sudden Inspiration

Beste Coverband der Region nennt der Radiosender "die neue welle" die aufstrebende Coverband Sudden Inspiration aus Bretten (Raum Karlsruhe).

Die Gewinner des Contests "Goldene Gitarre 2017" können nunmehr auf stolze 10 Jahre Live-Erfahrung zurückblicken, in denen sie sich stets weiterentwickelt und neu definiert haben. ​

Ihr Repertoire setzt sich sowohl aus aktuellen Rock-, Pop- und Funkcharts, als auch aus zeitlosen "Evergreens" zusammen. Die 8 energiegeladenen Musiker sorgen für eine sonst selten live umgesetzte musikalische Breite. Ausgefeilte Bläserarrangements sowie zwei-, drei-, und sogar vierstimmige Gesangsmelodien heben die Band von der breiten Menge an Coverbands ab.​

So treffen treibende Rocksongs, Hymnen der Musikgeschichte und groovige Tanznummern aufeinander und verschmelzen zu einer ganz besonderen Soundvielfalt für Jung und Alt. Mit einer mitreißenden Bühnenperformance gelingt es der Band, ein unvergessliches und einzigartiges Konzerterlebnis zu kreieren, welches das Publikum von der ersten Sekunde an erreicht und bis zum letzten Ton der Zugabe in seinen Bann zieht.​

Die Stammband besteht aus, Julian Merl (Gesang/Bass), Luca Welker (Piano/Synth), Niels Hanselmann(Gitarre/Gesang) und Dennis Link (Schlagzeug/Gesang).