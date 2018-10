Chris Padera und The Black Elephant Band (Nürnberg)

Beide waren Sie schon zum Osterfolk im JUZE und nun kommen Sie zum Singer/Songwriter Doppelpack in die 7180 Bar.

The Black Elephant Band ist trotz des Namens ein Solo-Songwriter-Projekt von Jan Bratenstein aus Nürnberg der gekonnt angry antifolk // bearded bluespunk // sassy songwriting nach Herzi bringt! Mit immerhin vier CD-Veröffentlichungen und fast 500 Gigs in Deutschland und Europa von 2012 – 2017 spielte er u.a. Support von Fred & Toody Cole (Dead Moon), East Cameron Folkcore,

The Wood Brothers, Shawn James and the Shapeshifters, ...außerdem ist er Leadsänger bei THE GIRLY BIRDS und Gründungsmitglied des Musikerkollektivs FOLK'S WORST NIGHTMARE, dem ebenso Chris Padera angehört! Auch er uns an diesem Abend mit Antifolk und viel Selbstkomponiertem bei Laune halten

Chris Padera erzählt Geschichten über lange Nächte und die Beichten danach, Lieder über Sehnsucht nach der Fremde, den ersten Whiskey am Tresen oder den letzten Gruß am Bahngleis. Chris Padera gibt mit seinen Texten einen rohen, teils witzigen, aber stets ehrlichen Einblick in sein Leben. Er zählt zum einen klassische Genres wie Folk, Country und den Blues, zum anderen zeitgenössischen Punk und Independent Rock zu seinen Einflüssen. Die Kombination aus gelebter Attitüde gepaart mit emotionalem Ausdruck garantiert seinem Zuhörer eine unterhaltsame Zeit.

„Klingt irgendwie als hätte der junge Bob Dylan mit Tenacious D einen gehoben." …so , oder so ähnlich lesen sich viele Rezensionen der beiden Musiker, die an diesem Abend bei uns auf der Wohnzimmerbühne stehen, und das klingt doch wirklich vielversprechend!